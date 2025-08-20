Inauguration nouveau city stade rue du Corps Expéditionnaire Français en Italie Metz
Inauguration nouveau city stade rue du Corps Expéditionnaire Français en Italie Metz mercredi 20 août 2025.
Inauguration nouveau city stade
rue du Corps Expéditionnaire Français en Italie Quartier Bellecroix Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-08-20 15:00:00
fin : 2025-08-20
Date(s) :
2025-08-20
Venez célébrer l’inauguration du nouveau city stade, à proximité de la Porte de Sarrelouis, aux côtés des associations du quartier.
De nombreuses animations seront proposées tout au long de l’après-midi
Au programme
Tournoi de foot et divers challenges
Jeux, activités sportives, musique, animations et stands d’information
Buvette et restauration sur place
Inscriptions au tournoi de foot
jeunes@kairos-bellecroix.fr
06.64.80.36.12
snapchat schmit_said57Tout public
0 .
rue du Corps Expéditionnaire Français en Italie Quartier Bellecroix Metz 57070 Moselle Grand Est
English :
Come and celebrate the inauguration of the new city stadium, near Porte de Sarrelouis, alongside local associations.
Numerous activities will be on offer throughout the afternoon:
On the program:
Soccer tournament and various challenges
Games, sports activities, music, entertainment and information stands
Refreshments and catering on site
Soccer tournament registration
jeunes@kairos-bellecroix.fr
06.64.80.36.12
snapchat schmit_said57
German :
Feiern Sie mit den Vereinen des Viertels die Einweihung des neuen City-Stadions in der Nähe des Saarlouiser Tors.
Den ganzen Nachmittag über werden zahlreiche Animationen angeboten:
Auf dem Programm stehen
Fußballturnier und verschiedene Herausforderungen
Spiele, sportliche Aktivitäten, Musik, Animationen und Informationsstände
Getränke und Essen vor Ort
Anmeldungen für das Fußballturnier
jeunes@kairos-bellecroix.fr
06.64.80.36.12
snapchat: schmit_said57
Italiano :
Venite a festeggiare l’inaugurazione del nuovo stadio cittadino, vicino alla Porte de Sarrelouis, insieme alle associazioni locali.
Per tutto il pomeriggio non mancheranno momenti di intrattenimento:
In programma:
Torneo di calcio e sfide varie
Giochi, attività sportive, musica, intrattenimento e stand informativi
Rinfreschi e cibo in loco
Iscrizione al torneo di calcio:
jeunes@kairos-bellecroix.fr
06.64.80.36.12
snapchat schmit_said57
Espanol :
Venga a celebrar la inauguración del nuevo estadio de la ciudad, cerca de la Porte de Sarrelouis, junto a las asociaciones locales.
No faltarán las animaciones durante toda la tarde:
En el programa:
Torneo de fútbol y desafíos varios
Juegos, actividades deportivas, música, animación y stands informativos
Refrescos y comida in situ
Inscripción para el torneo de fútbol
jeunes@kairos-bellecroix.fr
06.64.80.36.12
snapchat schmit_said57
L’événement Inauguration nouveau city stade Metz a été mis à jour le 2025-08-13 par AGENCE INSPIRE METZ