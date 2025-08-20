Inauguration nouveau city stade rue du Corps Expéditionnaire Français en Italie Metz

Venez célébrer l’inauguration du nouveau city stade, à proximité de la Porte de Sarrelouis, aux côtés des associations du quartier.

De nombreuses animations seront proposées tout au long de l’après-midi

Au programme

Tournoi de foot et divers challenges

Jeux, activités sportives, musique, animations et stands d’information

Buvette et restauration sur place

Inscriptions au tournoi de foot

jeunes@kairos-bellecroix.fr

06.64.80.36.12

English :

Come and celebrate the inauguration of the new city stadium, near Porte de Sarrelouis, alongside local associations.

Numerous activities will be on offer throughout the afternoon:

On the program:

Soccer tournament and various challenges

Games, sports activities, music, entertainment and information stands

Refreshments and catering on site

Soccer tournament registration

jeunes@kairos-bellecroix.fr

06.64.80.36.12

snapchat schmit_said57

German :

Feiern Sie mit den Vereinen des Viertels die Einweihung des neuen City-Stadions in der Nähe des Saarlouiser Tors.

Den ganzen Nachmittag über werden zahlreiche Animationen angeboten:

Auf dem Programm stehen

Fußballturnier und verschiedene Herausforderungen

Spiele, sportliche Aktivitäten, Musik, Animationen und Informationsstände

Getränke und Essen vor Ort

Anmeldungen für das Fußballturnier

jeunes@kairos-bellecroix.fr

06.64.80.36.12

snapchat: schmit_said57

Italiano :

Venite a festeggiare l’inaugurazione del nuovo stadio cittadino, vicino alla Porte de Sarrelouis, insieme alle associazioni locali.

Per tutto il pomeriggio non mancheranno momenti di intrattenimento:

In programma:

Torneo di calcio e sfide varie

Giochi, attività sportive, musica, intrattenimento e stand informativi

Rinfreschi e cibo in loco

Iscrizione al torneo di calcio:

jeunes@kairos-bellecroix.fr

06.64.80.36.12

snapchat schmit_said57

Espanol :

Venga a celebrar la inauguración del nuevo estadio de la ciudad, cerca de la Porte de Sarrelouis, junto a las asociaciones locales.

No faltarán las animaciones durante toda la tarde:

En el programa:

Torneo de fútbol y desafíos varios

Juegos, actividades deportivas, música, animación y stands informativos

Refrescos y comida in situ

Inscripción para el torneo de fútbol

jeunes@kairos-bellecroix.fr

06.64.80.36.12

snapchat schmit_said57

