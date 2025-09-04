Inauguration nouvelle salle de danse Cernay

Inauguration nouvelle salle de danse Cernay jeudi 4 septembre 2025.

Inauguration nouvelle salle de danse

9b rue James Barbier Cernay Haut-Rhin

Venez fêter l’ouverture de la nouvelle salle de danse de l’École Marc Fabrici à Cernay, jeudi 4 septembre dès 18h30 !

L’École de Danse Marc Fabrici inaugure sa nouvelle salle à Cernay ! Au programme démonstrations, rencontres, apéro dînatoire… Une soirée festive à ne pas manquer ! .

9b rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 31 78 74 contact@ecoledansemulhouse.fr

English :

Come and celebrate the opening of the new dance studio at the Marc Fabrici School in Cernay, on Thursday September 4th from 6.30pm!

German :

Feiern Sie die Eröffnung des neuen Tanzsaals der Marc Fabrici Schule in Cernay am Donnerstag, den 4. September ab 18:30 Uhr!

Italiano :

Venite a festeggiare l’apertura della nuova scuola di danza della Scuola Marc Fabrici di Cernay giovedì 4 settembre dalle 18.30!

Espanol :

Venga a celebrar la inauguración de la nueva sala de danza de la Escuela Marc Fabrici de Cernay el jueves 4 de septiembre a partir de las 18.30 horas

