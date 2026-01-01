Inauguration ouverture Bar de la Grange

10 bis Rue Louise Koppe Manou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Après des travaux de rénovation le bar est de nouveau ouvert.

Après des travaux de rénovation le bar est de nouveau ouvert. .

10 bis Rue Louise Koppe Manou 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 54 62 57 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After renovation work, the bar is open again.

L’événement Inauguration ouverture Bar de la Grange Manou a été mis à jour le 2026-01-27 par OTs DU PERCHE