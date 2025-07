INAUGURATION PARCOURS ARTISTES ET ARTISANS D’ART Olargues

INAUGURATION PARCOURS ARTISTES ET ARTISANS D’ART Olargues lundi 21 juillet 2025.

INAUGURATION PARCOURS ARTISTES ET ARTISANS D’ART

Place Alexandre Laissac Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21

fin : 2025-07-21

Date(s) :

2025-07-21

Evènement festif pour inaugurer officiellement le Parcours d’Artistes à Olargues.

Evènement festif pour inaugurer officiellement le Parcours d’Artistes à Olargues.

Une belle opportunité de mettre en lumière les artistes et artisans locaux . Avec ce parcours, nous souhaitons créer un pôle d’attraction au cœur du village, attirer les amateurs d’art, Il s’agit donc d’une démarche de valorisation mutuelle, visant à faire découvrir à la fois les ateliers, et le village médiéval.

L’inauguration sera accompagné par la fanfare “Le monde du Balkan” .

Place Alexandre Laissac Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 70 79

English :

A festive event to officially inaugurate the Parcours d?Artistes in Olargues.

German :

Festliche Veranstaltung zur offiziellen Eröffnung des Parcours d’Artistes in Olargues.

Italiano :

Un evento festoso per inaugurare ufficialmente il Parcours d’Artistes di Olargues.

Espanol :

Un acto festivo para inaugurar oficialmente el Parcours d’Artistes de Olargues.

L’événement INAUGURATION PARCOURS ARTISTES ET ARTISANS D’ART Olargues a été mis à jour le 2025-06-28 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC