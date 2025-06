INAUGURATION PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE Saint-Jean-de-Buèges 5 juillet 2025 07:00

Hérault

INAUGURATION PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE Château de Baulx Saint-Jean-de-Buèges Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Nous vous invitons à une promenade photographique jusqu’au château, où chaque image, porteuse d’histoire, ouvre sur d’autres paysages et mémoires du passé.

« C’est à un voyage patrimonial que nous vous invitons ici: une promenade jalonnée de haltes photographiques qui vous mènera jusqu’au château. Bien sûr, chaque image se suffit à elle-même, mais en filigrane elle nous emmène ailleurs, vers d’autres images, vers d’autres paysages témoins de notre histoire passée. » Monique Prieur-Bertrand .

Château de Baulx

Saint-Jean-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie contact@les-compagnons-de-tras-castel.fr

English :

We invite you to take a photographic stroll up to the château, where each image, a bearer of history, opens onto other landscapes and memories of the past.

German :

Wir laden Sie zu einem fotografischen Spaziergang zum Schloss ein, bei dem jedes Bild, das eine Geschichte mit sich bringt, den Blick auf andere Landschaften und Erinnerungen an die Vergangenheit öffnet.

Italiano :

Vi invitiamo a fare una passeggiata fotografica fino al castello, dove ogni immagine, portatrice di storia, si apre su altri paesaggi e ricordi del passato.

Espanol :

Le invitamos a dar un paseo fotográfico hasta el castillo, donde cada imagen, portadora de historia, se abre a otros paisajes y recuerdos del pasado.

L’événement INAUGURATION PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE Saint-Jean-de-Buèges a été mis à jour le 2025-06-20 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP