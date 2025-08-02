INAUGURATION PETIT CAFÉ DE LLO Llo
INAUGURATION PETIT CAFÉ DE LLO Llo samedi 2 août 2025.
INAUGURATION PETIT CAFÉ DE LLO
Llo Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 20
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-08-02 18:30:00
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30
Concert spécial inauguration avec le duo « Dry Cocktail » Smooth jazz & musiques de films.
.
Llo 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 72 50 46 87
English :
Special opening concert with the « Dry Cocktail » duo Smooth jazz & film music.
German :
Sonderkonzert zur Eröffnung mit dem Duo « Dry Cocktail » Smooth Jazz & Filmmusik.
Italiano :
Concerto di apertura speciale con il duo « Dry Cocktail » Smooth jazz e musica da film.
Espanol :
Concierto especial de apertura con el dúo « Dry Cocktail » Smooth jazz y música de cine.
L’événement INAUGURATION PETIT CAFÉ DE LLO Llo a été mis à jour le 2025-08-01 par OTC PYRENEES CERDAGNE