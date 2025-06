Inauguration Projet haut-Parleur Le SPOT Rennes 1 juillet 2025

Plateau radio, Exposition, Concert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-01T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-01T21:00:00.000+02:00

Le SPOT 3bis rue d’Armagnac Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine