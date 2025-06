Inauguration Rambla Dalida La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Rennes 10 juillet 2025

Inauguration Rambla Dalida La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Rennes Jeudi 10 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

Inauguration de la Rambla Dalida : musique, karaoké, bar mobile, atelier badge, …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-10T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T19:00:00.000+02:00

La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Boulevard de Yougoslavie, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine