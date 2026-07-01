Inauguration réinstallation π rococo de façade, ENSA – École nationale supérieure d’art, Bourges

Informations pratiques

Inauguration réinstallation π rococo de façade Samedi 19 septembre, 14h00 ENSA – École nationale supérieure d’art Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’ENSA Bourges a décidé de restaurer l’œuvre π rococo de façade. Elle sera dévoilée à un large public, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, et retrouvera sa place sur la façade restaurée de la cour d’honneur de l’école.

Le π rococo de façade installé en 1999 dans la cour d’honneur de l’École nationale supérieure d’art de Bourges appartient à la série générique des π picturaux. Le système adopté par l’artiste consiste à traduire par ordinateur la suite infinie des décimales de π, 3,14159… en degrés (1=10°, 3= 30°, etc.) afin de créer un cheminement sans fin. Pour la série des π rococo, Morellet trace le dessin grâce à des quarts de cercle en tube d’argon bleu d’un mètre de long formant des courbes et contre-courbes qui lui rappellent les éléments de rocailles de l’art rococo.

Amorcée au Centre de Création Contemporaine de Tours, la série π rococo de façade trouve ainsi son premier prolongement à l’ENSA où est également organisée une exposition François Morellet à la galerie La Box de l’école. La série continue d’être déployée à la galerie Georges Verney-Carron à Lyon, au nouveau Musée de Villeurbanne. Elle se poursuit au Centre d’art Passerelle à Brest et enfin, en juin 2010, elle a été présentée sur la façade du Musée départemental d’art ancien et contemporain d’Épinal.

Avec cette série, Morellet dit avoir enfin réalisé son « rêve d’une ligne infinie au cheminement imprévisible qui se génère lui-même ».

ENSA – École nationale supérieure d’art 7 Rue Edouard Branly, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248697879 http://www.ensa-bourges.fr En 1558, la ville envisage la création d’un collège dans les bâtiments du prieuré Notre-Dame-la-Comtale. En 1573, le collège est confié aux Jésuites qui l’agrandissent progressivement. Vers 1615, puis en 1620 et 1634, des projets de reconstruction sont dessinés par le père Étienne Martellange. Séparés par l’église Notre-Dame-la-Comtale devenue chapelle du collège, les bâtiments s’ordonnaient autour de deux cours et d’un jardin. Les travaux débutent par la cour des classes avec le corps de bâtiment est (1634), puis par le bâtiment d’entrée (1637), enfin par l’aile en fond de cour. En 1865, un corps de bâtiment ferme le côté ouest de la cour. Les bâtiments de l’ancien collège, conformes aux traditions jésuites, témoignent de leur activité au début du XVIIe siècle et de leur rôle dans le renouveau religieux et l’enseignement à Bourges. En 1803-1804, à l’occasion de l’installation du lycée impérial, construction d’un bâtiment dont les trois étages sont portés par des colonnes à chapiteau palmiforme, évoquant l’expédition d’Égypte. En 1865, une construction le relie à l’hôtel des Échevins.

L’ENSA Bourges a décidé de restaurer l’œuvre π rococo de façade. Elle sera dévoilée à un large public, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

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