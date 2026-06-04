Inauguration Musée Yan’Dargent Saint-Servais

Saint-Servais

Inauguration

Musée Yan’Dargent Le bourg Saint-Servais Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Inauguration des 3 expositions Yan’ Dargent chez lui, en Léon , Alain Le Nost au pays des enclos et Roger Moizan les rendez-vous de l’âme .

Ouvert à tous. .

Musée Yan’Dargent Le bourg Saint-Servais 29400 Finistère Bretagne +33 298681521624743

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English :

L’événement Inauguration Saint-Servais a été mis à jour le 2026-06-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX