Inauguration Musée Yan’Dargent Saint-Servais
Inauguration Musée Yan’Dargent Saint-Servais samedi 4 juillet 2026.
Saint-Servais
Inauguration
Musée Yan’Dargent Le bourg Saint-Servais Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Inauguration des 3 expositions Yan’ Dargent chez lui, en Léon , Alain Le Nost au pays des enclos et Roger Moizan les rendez-vous de l’âme .
Ouvert à tous. .
Musée Yan’Dargent Le bourg Saint-Servais 29400 Finistère Bretagne +33 298681521624743
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English :
L’événement Inauguration Saint-Servais a été mis à jour le 2026-06-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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