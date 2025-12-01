Inauguration sculpture J. Esparza & S. Ferro Association Colophon Grignan
Inauguration sculpture J. Esparza & S. Ferro
Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan Drôme
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 14:00:00
2025-12-13
Nouvele date suite à report Inauguration de la sculpture de Sergio Ferro et José Esparza dans la Cour de Colophon. A cette occasion , la cour sera renommé Place Eugène Varlin , à qui la sculpture rend hommage. Un verre de l’amitié sera porposé.
Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan 26230 Drôme
English :
New date following postponement: Inauguration of the sculpture by Sergio Ferro and José Esparza in the Cour de Colophon. On this occasion, the courtyard will be renamed Place Eugène Varlin , to whom the sculpture pays tribute. A friendly drink will be served.
