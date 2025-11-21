Inauguration Semaine Ecole-Entreprise Medef et Industrie au sein de l’entreprise Bostik avec la Préfète de l’Ardèche Bostik Privas

Inauguration Semaine Ecole-Entreprise Medef et Industrie au sein de l’entreprise Bostik avec la Préfète de l’Ardèche Vendredi 21 novembre, 09h00 Bostik Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T09:00:00+01:00 – 2025-11-21T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-21T09:00:00+01:00 – 2025-11-21T12:00:00+01:00

En présence de la préfète de l’Ardèche

Lycée Léon Pavin : une classe de 3 ème prépa métiers

et Vincent d’Indy : une classe MLDS

Bostik privas Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l’entreprise Bostik en partenariat avec France Travail et le Lycée Léon Pavin et Vincent d’Indy