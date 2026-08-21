Inauguration tipi végétal et apéro potager, Bibliothèque municipale Mathilde de Rouvres, Notre-Dame-de-Bondeville

Informations pratiques

Inauguration tipi végétal et apéro potager Vendredi 2 octobre, 18h30 Bibliothèque municipale Mathilde de Rouvres Seine-Maritime

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Venez découvrir la floraison de notre nouvel espace nature : le tipi végétal ; et déguster quelques recettes fraîches et locales du jardin potager de la bibliothèque.

avec Fanny et Charlotte

Bibliothèque municipale Mathilde de Rouvres 1, rue Victor Hugo 76960 Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie 02 32 82 51 60 https://notre-dame-de-bondeville.bibenligne.fr/ https://www.facebook.com/biblio.mathilde.de.rouvres/;https://www.instagram.com/bibliothequemathildederouvres/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 82 51 60 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@bibliotheque-mathilde-de-rouvres.com »}] Notre bibliothèque est couplée à un bâtiment patrimonial de type manoir. Ce dernier fût bâti sur les vestiges d’une vaste église mérovingienne datant du Haut Moyen-Age qui furent révélés lors de fouilles archéologiques sur le site du Manoir dit Gresland. Sa largeur a été évaluée à 18 mètres, sa longueur 30 mètres environ. La découverte d’enduits de murs, de sols, de mosaïques ou de vitraux ont permis d’apprécier le décor de cette église. Dotée d’une fonction funéraire, 37 tombes ont pu être recensées, constituées de sarcophages ou coffres de bois.

Fondé en 1128 par Richard et Mathilde de Rouvres, ce simple prieuré de l’Ordre des Citeaux fut élevé au rang d’abbaye en 1657 et abritait une trentaine de religieuses. Détruite par un incendie en 1778, elle fut reconstruite en pierres de taille. A la fin du 18ème siècle, elle est progressivement démantelée et remplacée par des locaux industriels. Transports en commun à proximité :

– Bus F4 arrêt « André Gide »

– Téor T2 arrêt « Mairie Victor Schoelcher »

Biblis en folie 2026

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