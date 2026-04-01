Inauguration Ville pilote Les Balades de Chico Roëzé-sur-Sarthe
Inauguration Ville pilote Les Balades de Chico Roëzé-sur-Sarthe samedi 25 avril 2026.
Roëzé-sur-Sarthe
Inauguration Ville pilote Les Balades de Chico
La Touche (salle polyvalente) Roëzé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 13:30:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Journée citoyenne du Vivre ensemble
Balade de Chico sur le sentier des poètes et concert les Twins Soul au bistrot gourmand Bonnes Planches. .
La Touche (salle polyvalente) Roëzé-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 26 22 mairie-roeze@wanadoo.fr
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English :
Citizens’ Day of Living Together
L’événement Inauguration Ville pilote Les Balades de Chico Roëzé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-04-10 par CDT72