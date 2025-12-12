INAVOUABLE – ALEXIS HK & BENOIS DOREMUS – ESPACE CULTUREL CAPELLIA La Chapelle Sur Erdre

INAVOUABLE – ALEXIS HK & BENOIS DOREMUS Début : 2026-02-05 à 20:00. Tarif : – euros.

ESPACE CULTUREL CAPELLIA PRÉSENTE : INAVOUABLEAlexis HK et Benoît Dorémus, tous deux auteurs, compositeurs et interprètes, ouvrent les portes de leur loge pour partager avec vous la magie du geste créateur… ou pas. Déjouant les fantasmes, les deux amis s’amusent. Sous couvert d’une amabilité un rien désuète, ils délaissent peu à peu la bienséance pour divaguer sur les terrains les plus risqués. Avec poésie, autodérision et un brin d’indécence, ils font rimer les drames et petits riens de la vie contemporaine, chantant joyeusement l’inavouable comme le survivalisme, pour notre plus grand plaisir.Informations pratiques :Dès 14 ans Durée : 1h20Capellia ouvre les portes du hall 45 minutes avant le spectacle. Le spectacle commence à l’heure. Les retardataires accéderont à la salle accompagnés par une hôtesse et ne pourront prétendre occuper la place numérotée indiquée sur leur billet. Parfois, à la demande des artistes, les retardataires ne sont pas acceptés.Merci d’éteindre les téléphones, de ne prendre ni photo ni vidéo et de ne pas boire ou grignoter dans la salle.Un bar est ouvert 45 minutes avant et 1 heure après la représentation.Bus : ligne 96 arrêt La Côte ou ligne 86 arrêt Capellia

ESPACE CULTUREL CAPELLIA CHEMIN DE ROCHE BLANCHE 44240 La Chapelle Sur Erdre 44