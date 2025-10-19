INAVOUABLE ALEXIS HK & BENOIT DOREMUS / LA FAMILIA Paulhan
dimanche 19 octobre 2025.
INAVOUABLE ALEXIS HK & BENOIT DOREMUS / LA FAMILIA
Salle des fêtes Paulhan Hérault
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Deux artistes plongent avec délectation dans l’inavouable.
Deux chanteurs sont dans leur loge. En smoking et nœud papillon, ils s’apprêtent à monter sur scène. Ils se parlent sur un ton exagérément affable, se vouvoient. Ils échangent sur la vie, leur vie, ils se connaissent bien. Ils se permettent de divaguer, de s’égarer, d’affabuler, de déraisonner. Ils chantent, cherchent la rime et le bon mot pour se faire rire, se surprendre. Ils naviguent entre indécence, poésie et autodérision.
Alexis HK et Benoit Dorémus, tous deux compositeurs, interprètes et amis, associent sur scène leur plume et leur talent, pour un concert qui va flirter avec l’Inavouable.
Spectacle programmé dans le cadre du festival d’humour et dégustations Les Vendanges du Sillon #5.
Dès 12 ans.
Durée 1h15.
>> Après la représentation, dégustation de vins et petite restauration. .
Salle des fêtes Paulhan 34230 Hérault Occitanie
English :
Two singers are in their dressing room. Dressed in tuxedos and bow ties, they are about to go on stage. They talk to each other in an exaggeratedly affable tone of voice. They talk about life, their lives, they know each other well. They allow themselves to ramble, to wander, to make wild claims, to rave. They sing, looking for the rhyme and the right word to make each other laugh, to surprise each other.
German :
Zwei Sänger befinden sich in ihrer Garderobe. In Smoking und Fliege bereiten sie sich darauf vor, auf die Bühne zu gehen. Sie sprechen in einem übertrieben freundlichen Ton miteinander und siezen sich. Sie tauschen sich über das Leben aus, ihr Leben, sie kennen sich gut. Sie schweifen ab, schweifen ab, schwafeln, sind unvernünftig. Sie singen, suchen nach dem Reim und dem richtigen Wort, um sich gegenseitig zum Lachen zu bringen und zu überraschen.
Italiano :
Due cantanti sono nel loro camerino. Indossano giacche da sera e papillon e stanno per andare in scena. Si parlano con un tono di voce esageratamente affabile. Parlano della vita, delle loro vite, si conoscono bene. Si permettono di divagare, di perdere la strada, di dire sciocchezze. Cantano, cercando la rima e la parola giusta per farsi ridere, per sorprendersi a vicenda.
Espanol :
Dos cantantes están en su camerino. Con smoking y pajarita, están a punto de salir al escenario. Hablan entre ellos con un tono de voz exageradamente afable. Hablan de la vida, de sus vidas, se conocen bien. Se permiten divagar, perderse, decir tonterías. Cantan buscando la rima y la palabra justa para hacerse reír, para sorprenderse.
L’événement INAVOUABLE ALEXIS HK & BENOIT DOREMUS / LA FAMILIA Paulhan a été mis à jour le 2025-08-22 par 34 OT DU CLERMONTAIS