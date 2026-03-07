Inavouable – Alexis Hk & Benoît Dorémus Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes 10 et 11 avril Ille-et-Vilaine

30€ Plein / 26€ Réduit / 15€ Pass VIF / 10€ Sortir!

Deux artistes sont dans leur loge et plongent avec délectation dans l’inavouable.

Ils se préparent tranquillement à monter sur scène.

Ils se préparent tranquillement à monter sur scène.

Ils se parlent avec respect, sur un ton exagérément affable. Ils se vouvoient.

Ils échangent sur l’actualité, sur la vie, leur vie, ils se connaissent bien.

Ils profitent du calme de cet espace protégé, de ces instants précieux et intimes.

Ils se permettent de divaguer, de s’égarer, d’affabuler, de déraisonner.

Ils improvisent des chansonnettes, cherchent la rime et le bon mot pour se faire rire, se surprendre.

Ils s’autorisent ce qu’ils ne devraient pas, naviguent entre indécence, poésie et autodérision.

Ils s’affranchissent de la bienséance qu’ils auront peut-être face au public. Rien de tel pour évacuer le trac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-11T20:30:00.000+02:00

