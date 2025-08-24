Inavouable – Alexis HK et Benoît Dorémus Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Inavouable – Alexis HK et Benoît Dorémus Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne samedi 24 janvier 2026.

Inavouable – Alexis HK et Benoît Dorémus Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Samedi 24 janvier 2026, 21h00 Tarifs : de 22€ à 5€

Chanson et humour

Inavouable met en scène deux chanteurs dans leur loge, qui se préparent à monter sur scène. Ils se parlent sur un ton exagérément affable, se vouvoient. Ils échangent sur la vie, leur vie, profitent du calme de cet espace protégé, de ces instants précieux et intimes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T22:15:00.000+01:00

1

https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-pole_sud-28456-0.wb?REFID=HLUMAAAAAABkAA

Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie, 35131, Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine