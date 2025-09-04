Inavouable, Alexis HK et Benoît Dorémus | Chanson l’Archipel Fouesnant

Inavouable, Alexis HK et Benoît Dorémus | Chanson

l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2026-02-09 20:30:00

2026-02-09

Deux chanteurs sont dans leur loge et se préparent à monter sur scène. Ils se permettent de divaguer, de déraisonner. Ils chantent, cherchent la rime et le bon mot pour se faire rire, se surprendre.

Nous l’avons accueilli plusieurs fois seul. Nous l’avons aussi reçu en trio avec Benoît Dorémus et Renan Luce. Autant dire que le lien qui unit Alexis HK au public fouesnantais est fort ! Amis de longue date, les deux compères ici présents ont d’abord écrit quelques chansons, juste pour eux, pour le simple plaisir de se dire des horreurs. Puis, ils en ont intégré quelques-unes à leurs répertoires respectifs. Enfin, ils ont voulu tout confesser et en ont fait un spectacle !

Pour notre plus grand plaisir (coupable ?), ce tour de chant navigue entre indécence, poésie et autodérision. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

