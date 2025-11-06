Inavouable Châteauroux

Inavouable Châteauroux jeudi 6 novembre 2025.

Inavouable

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : 7 – 7 – 29 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Deux chanteurs sont dans leur loge et se préparent à monter sur scène. Ils se parlent sur un ton exagérément affable, se vouvoient, échangent sur la vie. Ils se permettent de divaguer, d’affabuler. Ils chantent, cherchent la rime et le bon mot pour se faire rire, se surprendre.

Dans ce théâtre populaire fondamentalement pensé avec et pour les spectateurs, sans qu’il y ait besoin de connaissances ou de références au préalable, cette compagnie questionne directement l’époque dans laquelle nous vivons. Elle crée un théâtre toujours en mouvement, sur l’humain, sur l’absurdité de notre époque, avec fièvre et excès, avec joie et démesure.

La folie douce des Monty Python s’empare de la scène et de la salle, dans une expérience théâtrale a priori sans queue ni tête, pour le seul plaisir de rire, de voir des adultes sérieux jouer les idiots, et démontrer que, dans la banalité du quotidien, il est toujours possible de s’amuser. 7 .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

English :

Two singers are in their dressing room getting ready to go on stage. They talk to each other in an exaggeratedly affable tone of voice. They allow themselves to rant and rave. They sing, looking for the rhyme and the right word to make each other laugh, to surprise each other.

German :

Zwei Sänger befinden sich in ihrer Garderobe und bereiten sich darauf vor, auf die Bühne zu gehen. Sie sprechen in einem übertrieben freundlichen Ton miteinander, siezen sich und tauschen sich über das Leben aus. Sie erlauben sich, zu schweifen und zu schwafeln. Sie singen, suchen nach dem Reim und

Italiano :

Due cantanti sono nel loro camerino e si preparano a salire sul palco. Si parlano con un tono di voce esageratamente affabile, dandosi del tu e chiacchierando della vita. Si lasciano andare a sproloqui e sfoghi. Cantano, cercando la rima e la parola giusta per farsi ridere, per sorprendersi a vicend

Espanol :

Dos cantantes están en su camerino preparándose para salir al escenario. Hablan entre ellos con un tono de voz exageradamente afable, tuteándose, charlando de la vida. Se permiten despotricar. Cantan buscando la rima y la palabra justa para hacerse reír, para sorprenderse.

L’événement Inavouable Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Châteauroux Berry Tourisme