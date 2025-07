Inavouable concert spectacle par Alexis HK et Benoit Dorémus Mont-Saint-Aignan

Inavouable concert spectacle par Alexis HK et Benoit Dorémus Mont-Saint-Aignan vendredi 3 octobre 2025.

Inavouable concert spectacle par Alexis HK et Benoit Dorémus

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 21:15:00

2025-10-03

Que se passe-t-il dans les loges avant de monter sur scène? Dans ces espaces secrets où les hommes se transforment en artistes ?

Alexis HK et Benoît Doremus s’emparent de ce sujet avec délectation. Ils échangent sur la vie, leur vie. Se permettent de divaguer, de s’égarer, d’affabuler, de déraisonner. Ils chantent, cherchent la rime et le bon mot pour se faire rire, se surprendre entre indécence, poésie et autodérision.

L’un fut bercé par Brassens, l’autre repéré par Renaud. Alexis HK et Benoît Dorémus ont parmi les plus beaux palmarès de la chanson française. Proches amis de Renan Luce, dont ils ont chacun fait les premières parties dans les plus grands zéniths de France, les deux copains n’en sont pas à leur coup d’essai. Dans ce duo musical, ils reviennent à l’origine de leur passion des textes, des rires et une sincérité qui fait chaud au cœur.

Un concert-spectacle grinçant à l’humour salvateur pour les plus grands de nos spectateurs !

Bistrot et petite restauration sur place au profit du collectif Triplettes roses

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie EMS@montsaintaignan.fr

English : Inavouable concert spectacle par Alexis HK et Benoit Dorémus

What happens in the dressing rooms before you go on stage? In those secret spaces where men are transformed into artists?

Alexis HK and Benoît Doremus take up this subject with relish. They talk about life, their lives. They allow themselves to ramble, to lose their way, to make fabrications, to be unreasonable. They sing, looking for the rhyme and the right word to make each other laugh, to surprise each other between indecency, poetry and self-mockery.

One was influenced by Brassens, the other by Renaud. Alexis HK and Benoît Dorémus have some of the finest track records in French chanson. They are close friends of Renan Luce, and have each opened for him in France?s biggest zeniths. In this musical duo, they return to the origins of their passion: lyrics, laughter and a heart-warming sincerity.

A gritty concert-show with a salvific sense of humor for our biggest audiences!

Bistro and light refreshments on site to benefit the Triplettes roses collective

German :

Was passiert in den Garderoben, bevor man auf die Bühne geht? In diesen geheimen Räumen, in denen Menschen zu Künstlern werden?

Alexis HK und Benoît Doremus nehmen sich dieses Themas mit Genuss an. Sie tauschen sich über das Leben, ihr Leben, aus. Sie schweifen ab, verirren sich, reden wirres Zeug, sind unvernünftig. Sie singen, suchen nach dem Reim und dem richtigen Wort, um sich gegenseitig zum Lachen zu bringen und sich zwischen Unanständigkeit, Poesie und Selbstironie zu überraschen.

Der eine wurde von Brassens in die Wiege gelegt, der andere von Renaud entdeckt. Alexis HK und Benoît Dorémus gehören zu den erfolgreichsten französischen Chansonniers. Sie sind eng mit Renan Luce befreundet und haben beide als Vorgruppe in den größten Konzerthallen Frankreichs gespielt. In diesem musikalischen Duo kehren sie zum Ursprung ihrer Leidenschaft zurück: Texte, Lachen und eine Aufrichtigkeit, die das Herz erwärmt.

Ein grinsendes Konzertspektakel mit rettendem Humor für die größten unserer Zuschauer!

Bistro und kleine Speisen vor Ort zugunsten des Kollektivs Triplettes roses

Italiano :

Cosa succede nei camerini prima di andare in scena? In quegli spazi segreti dove gli uomini si trasformano in artisti?

Alexis HK e Benoît Doremus affrontano l’argomento con gusto. Parlano della vita, delle loro vite. Si permettono di divagare, di perdere la strada, di dire cose senza senso. Cantano, cercando la rima e la parola giusta per farsi ridere, per sorprendersi a vicenda tra indecenza, poesia e autoironia.

Uno è stato influenzato da Brassens, l’altro da Renaud. Alexis HK e Benoît Dorémus vantano uno dei migliori trascorsi nella chanson francese. Amici intimi di Renan Luce, che hanno sostenuto nei più grandi zenit francesi, i due amici non sono nuovi alla scena musicale. In questo duo musicale, tornano alle radici della loro passione: testi, risate e una sincerità che scalda il cuore.

È un concerto-spettacolo ironico con una sana dose di umorismo per i nostri più grandi fan!

Bistrot e rinfreschi leggeri sul posto a favore del collettivo di rose Triplettes

Espanol :

¿Qué ocurre en los camerinos antes de salir a escena? ¿En esos espacios secretos donde los hombres se transforman en artistas?

Alexis HK y Benoît Doremus abordan este tema con fruición. Hablan de la vida, de sus vidas. Se permiten divagar, perderse, decir tonterías. Cantan, buscan la rima y la palabra justa para hacerse reír, para sorprenderse entre la indecencia, la poesía y la autoburla.

Uno está influenciado por Brassens, el otro por Renaud. Alexis HK y Benoît Dorémus tienen una de las mejores trayectorias de la chanson francesa. Amigos íntimos de Renan Luce, a quien han apoyado en los mayores cenitales de Francia, los dos compinches no son unos recién llegados a la escena musical. En este dúo musical, vuelven a las raíces de su pasión: letras, risas y una sinceridad que calienta el corazón.

Un concierto-espectáculo irónico con una buena dosis de humor para nuestros mayores fans

Bistro y refrescos ligeros in situ a beneficio del colectivo de rosas Triplettes

