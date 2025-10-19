INAVOUABLE – SALLE DES FETES Paulhan

INAVOUABLE – SALLE DES FETES Paulhan dimanche 19 octobre 2025.

Deux artistes plongent avec délectation dans l’inavouableDeux chanteurs sont dans leur loge. En smoking et nœud papillon, ils s’apprêtent à monter sur scène. Ils se parlent sur un ton exagérément affable, se vouvoient. Ils échangent sur la vie, leur vie, ils se connaissent bien. Ils se permettent de divaguer, de s’égarer, d’affabuler, de déraisonner. Ils chantent, cherchent la rime et le bon mot pour se faire rire, se surprendre. Ils naviguent entre indécence, poésie et autodérision.Alexis HK et Benoit Dorémus, tous deux compositeurs, interprètes et amis, associent sur scène leur plume et leur talent, pour un concert qui va flirter avec l’Inavouable. Spectacle programmé dans le cadre du festival d’humour et dégustations Les Vendanges du Sillon #5 >> Après la représentation, dégustation de vins et petite restauration

SALLE DES FETES 65 COURS NATIONAL 34230 Paulhan 34