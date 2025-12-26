Inavouables Alexis HK et Benoît Dorémus Argentré-du-Plessis

Inavouables Alexis HK et Benoît Dorémus

2026-01-23 20:30:00

Au Centre Culturel d’Argentré-du-Plessis, le concert-humour Inavouable avec Alexis HK et Benoît Doremus le vendredi 23 janvier à 20h30.

Deux chanteurs sont dans leur loge.

Ils se préparent à monter sur scène.

Ils se parlent sur un ton exagérément affable, se vouvoient.

Ils échangent sur la vie, leur vie, ils se connaissent bien.

Ils se permettent de divaguer, de s’égarer, d’affabuler, de déraisonner.

Ils chantent, cherchent la rime et le bon mot pour se faire rire, se surprendre.

Ils naviguent entre indécence, poésie et autodérision.

Deux artistes sont dans leur loge et plongent avec délectation dans l’inavouable.

Tout public.

Durée 1h30

De 9€ à 21€

Pour acheter ses places, trois possibilités

– À l’accueil de la mairie d’Argentré-du-Plessis aux horaires d’ouverture (chèque, espèces ou carte bancaire)

– Par internet, via le site de la commune (carte bancaire uniquement)

– Au Centre culturel, les soirs de spectacles (dans la limite des places disponibles, chèque, espèces ou carte bancaire). .

Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne

