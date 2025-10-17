« Incarnat » – Scène du Monde au Canal La Scène du Canal Paris

« Incarnat » – Scène du Monde au Canal La Scène du Canal Paris vendredi 17 octobre 2025.

Emmanuelle Martin et Cécile Evrot ont en commun la rencontre, à l’adolescence, d’une tradition musicale venue d’ailleurs qui va bouleverser le cours de leur existence. S’ensuivra un véritable chemin d’apprentissage, hors de soi et vers soi, au sud de l’Inde pour l’une et au sud de l’Espagne pour l’autre.

Elles proposent avec INCARNAT un voyage vocal en terre carnatique et flamenca, à la recherche d’un langage commun. Accompagnées par Cristóbal Corbel à la guitare flamenca et Venkat Krishnan au mridangam (tambour à deux peaux), elles jouent avec la proximité de leurs timbres, brouillent les pistes d’une tradition à l’autre et font surgir des compositions inédites. Dans un continuum qui emporte le spectateur sans jamais le laisser toucher terre, la voix parlée rejoint la voix chantée, la guitare flamenca se tisse sur la tampura, le mridangam dialogue avec les palmas (frappes de main) et l’orgue electro se mêle aux boucles vocales.

En partenariat avec le Collectif musiques et danses du monde en Île-de-France.

Vendredi 17 octobre à 20h, rendez-vous pour un concert proposant une rencontre inédite entre chant carnatique (Inde du sud) et chant flamenco (Espagne du sud), avec Incarnat !

Le vendredi 17 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Tarif réduit : 13 EUR

Plein tarif : 16 EUR Public jeunes et adultes.

