INCENDIES DE L’AUDE EN 2025 TRAGÉDIE ET ESPOIR Capendu

INCENDIES DE L’AUDE EN 2025 TRAGÉDIE ET ESPOIR

Chemin des pauvres Capendu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Notre territoire a souffert l’été dernier des incendies.

Avec respect et humilité sont organisées deux expositions photographiques collaboratives mêlants art et témoignages.

Galerie le lavoir

Témoignages

Exposition documentariste de photographies de témoins qui ont vécu, subis les incendies d’août 2025 dans les Corbières.

Morganne Baron ; ma vérité sur l’incendie de Coustouge.

Un témoignage de terrain, celui d’une femme, d’une mère, d’une villageoise.

Des images qui gardent la mémoire vive de notre résilience.

Grand Foyer

Brûlures

Exposition d’expressions artistiques dessins, photographies arts plastiques.

Meurtri à chacun de mes passages par les blessures infligées à nos massifs, j’étais révolté par la bêtise coupable d’une poignée d’inconscients à l’origine de ces feux destructeurs. Je traversais ces immensités brûlées la gorge nouée, totalement démuni par mon impuissance. Bruno Vialaneix

Des artistes s’expriment librement, chacun dans leur art sur ce thème des brulures et de la résilience.

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Chemin des pauvres Capendu 11700 Aude Occitanie

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English :

Last summer, our region suffered from fires.

With respect and humility, we have organized two collaborative photographic exhibitions combining art and testimony.

Galerie le lavoir

Testimonies:

Documentary exhibition of photographs by witnesses who lived through the fires of August 2025 in the Corbières.

Morganne Baron; my truth about the Coustouge fire.

A first-hand account from a woman, a mother, a villager.

Images that keep alive the memory of our resilience.

Grand Foyer

Burns

Exhibition of artistic expressions, drawings, photographs, plastic arts.

Each time I passed by, I was horrified by the wounds inflicted on our massifs, and revolted by the culpable stupidity of a handful of unconscious people behind these destructive fires. I crossed these burnt immensities with a lump in my throat, utterly powerless by my own impotence. Bruno Vialaneix

Artists express themselves freely, each in their own art, on the theme of burns and resilience.

L’événement INCENDIES DE L’AUDE EN 2025 TRAGÉDIE ET ESPOIR Capendu a été mis à jour le 2026-03-17 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme