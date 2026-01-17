Inch’Allah | Projection-débat avec la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette Sorbonne Nouvelle Paris

Dans un camp de réfugiés palestiniens en Cisjordanie, Chloé, jeune sage femme québécoise accompagne les femmes enceintes. Entre les check points et le mur de séparation, Chloé rencontre la guerre et ceux qui la portent de chaque côté : Rand, une patiente avec qui elle va rapidement se lier d’amitié et Ava, jeune militaire, voisine de palier en Israël. À leur contact, Chloé va progressivement remettre ses repères en question.

La séance sera introduite par le court métrage étudiant FREEPA de Sharif Nefra : Hector, un jeune adulte marqué par la chute de son monde, œuvre au sein de la Résistance pour retrouver cet ancien monde qu’il a connu.

La projection sera suivie d’un échange entre les deux cinéastes et la salle. Réservation gratuite obligatoire.

Cette projection est présentée dans le cadre du Festival des Cultures de la Sorbonne Nouvelle qui se tient du 9 au 13 février. Voir la programmation complète ici.

Inch’Allah

Un film d’ Anaïs Barbeau-Lavalette avec Evelyne Brochu, Sabrina Ouazani et Sivan Levy

2012 | 1h 40

À l’occasion du Festival des Cultures de la Sorbonne Nouvelle, la Bibliothèque Gaston-Miron vous convie à une projection du film Inch’Allah, en présence de la réalisatrice québécoise Anaïs Barbeau-Lavalette.

Le mardi 10 février 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

Public adultes.

Sorbonne Nouvelle 8, avenue Saint-Mandé 75012 Paris

https://www.facebook.com/events/3208847519296978 +33145877829 bgm@sorbonne-nouvelle.fr



