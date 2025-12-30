Incidence Choéragraphique Grand(s)-écart(s) Grand Théâtre Brest

Incidence Choéragraphique Grand(s)-écart(s)

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest Finistère

Début : 2026-02-06 16:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

2026-02-06 2026-02-07

Des danseuses et danseurs du Ballet de l’Opéra national de Paris mêlent, dans un programme éclectique, des extraits du grand répertoire classique.

De grands écarts pour célébrer l’histoire de la danse, sous le signe de l’élégance et la virtuosité… Voilà plus de quinze ans que la compagnie Incidence chorégraphique permet aux interprètes du plus prestigieux ballet français d’exprimer leur talent et leur créativité hors des murs de l’Opéra. Et ils s’en donnent à cœur joie. Pas de deux, sauts époustouflants, danses sur pointes… des œuvres emblématiques d’hier et d’aujourd’hui sont réunies dans une soirée exceptionnelle, servie par des danseurs éblouissants. Un feu d’artifice de pépites chorégraphiques !

Au programme

Ouverture Casse-Noisette

(Marius Petipa Tchaïkovsky). Pas de deux

Le Corsaire

(Jules-Henry Vernoy de Saint-Georges, inspiré d’un poème de Lord Byron (The Corsair, 1814) Adolphe Adam. Pas de deux

Blue Sunday

(Yvon Demol Ravel). Duo

Camille. Solo

(Yvon Demol)

Bolero

(Ravel). Pas de cinq

Informations pratiques

Durée 1h.

A partir de 6 ans.

Réservation recommandée. .

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

