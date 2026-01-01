Incipit Théâtre et soirée Chorba végé Le Troquet de Marette Châteaudouble
Incipit Théâtre et soirée Chorba végé Le Troquet de Marette Châteaudouble samedi 17 janvier 2026.
Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17 20:30:00
Date(s) :
2026-01-17
Spectacle pour 3 comédiens improvisateurs et une 50taine de livres.
Théâtre d’ improvisation à partir de livres (romans) sélectionnés par le public.
Viens déguster une soupe bien chaude en profitant du spectacle !
Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes prog.c.tout.verre@gmail.com
English :
Show for 3 improvising actors and 50 books.
Improvisational theater based on books (novels) selected by the audience.
Come and enjoy a hot soup with the show!
