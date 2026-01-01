Incipit Théâtre et soirée Chorba végé Le Troquet de Marette Châteaudouble

Incipit Théâtre et soirée Chorba végé

Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 20:30:00

2026-01-17

Spectacle pour 3 comédiens improvisateurs et une 50taine de livres.

Théâtre d’ improvisation à partir de livres (romans) sélectionnés par le public.

Viens déguster une soupe bien chaude en profitant du spectacle !

Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes prog.c.tout.verre@gmail.com

Show for 3 improvising actors and 50 books.

Improvisational theater based on books (novels) selected by the audience.

Come and enjoy a hot soup with the show!

