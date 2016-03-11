Inclassables par la cie La Naine Rouge, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Inclassables par la cie La Naine Rouge Mercredi 11 mars, 16h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Sur inscription

INCLASSABLES

Spectacle de marionnettes

Tout public à partir de 5 ans

Durée : 45 minutes

Mercredi 11 mars à 16h

___________________________

Anormaux ? Étranges ? Bizarroïdes ? INCLASSABLES. Que signifient ces étiquettes ? Ces cases dans lesquelles on nous enferme ou dans lesquelles on enferme les autres ?

Pourquoi et comment influencent-t-elles nos comportements ? Et si tout le monde était « inclassable » ?

Un petit garçon solitaire et plein d’imagination

ne rentre pas « dans les cases « . Il va devoir affronter un nouveau choc émotionnel dû à son déménagement et cherchera à se reconstruire, trouver de nouveaux repères et faire face à ses nombreuses angoisses.

L’esthétique s’inspire de l’univers de la bande dessinée : les cases, sociales et de BD, sont éprouvées, détournées, retournées, disloquées, déformées pour nous faire éprouver une autre réalité. Incassables met à l’honneur toutes nos individualités.

DISTRIBUTION

Création collective

Margaux Boisserand, Juliette Genty-Cousin, Kévin Jouan et Elise Lestié

Jeu

Margaux Boisserand, Juliette Genty-Cousin, Kévin Jouan

Scénographie

Elise Lestié

Metteur en scène délégué

Pascal Laurent

Création et régie lumière

Ludovic Moulinard

Photographies

Catherine Passerin et Atelier Elweline

Production : La Naine Rouge

Coproduction : Le Cerisier à Bordeaux (dans le cadre du dispositif Coup de Pousse), IDDAC, Agence culturelle de la Gironde

Avec le soutien financier de : Ville de Bordeaux (Fonds d’aide à création)

Accueils en résidence : La Maison Broche à Lusseray (79) ; Nouaison, résidence d’artistes à Castillon la Bataillle (33) ; Cie Apsaras-Le Cerisier (33) (dans le cadre du dispositif « Coup de pousse ») ; Pôle Culturel L’Ekla à Le Teich (33) ; Espace Simone Signoret à Cenon (33) ; La Forge à Portets (33) ; Espace Beaulieu à Poitiers (86) ; Théâtre du Fon du Loup à Carves (24)

Préachats : Le Cerisier à Bordeaux (33) ; Espace Simone Signoret à Cenon (33) ; Collectif de ressources Bordonor à Bordeaux (33) ; Office Culturel d’Animation de Cenon (33)

Accompagnement à la production : Les 3A – Accompagnement d’Artistes et d’Acteurs culturels

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28

© Catherine Passerin