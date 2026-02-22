Inclu K’Fé animations du mois de février Mieux vivre avec son diabète Orx

Inclu K’Fé animations du mois de février Mieux vivre avec son diabète

8 Place du Fronton Orx Landes

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Lieu d’animation de la vie sociale, Inclu K’fé est un café associatif multi services sur Orx.

Proposition d'animation tout au long du mois d'octobre sur inscription

Aujourd’hui Mieux vivre avec son diabète et partager son expérience pour plus de sérénité au quotidien (pour tous).

Animation du jour Mieux vivre avec son diabète et partager son expérience pour plus de sérénité au quotidien (pour tous). Devenir acteur de sa maladie: connaître, comprendre, gérer.

Inscription gratuite pour les adhérents au local, par mail ou téléphone

Toute l’année

K’fé papotte (pour les adultes ) tous les mardis et samedis de 10h à 11h

Permanence tous les jeudis de 14h à 16h ( infos, conseils, écoute, aide aux démarches…..)

L’association Inclu’Kfé, reconnue d’utilité publique et régie par la loi 1901, œuvre pour l’emploi des personnes en situation de handicap. Son initiative principale l’ouverture d’un café multi-services solidaire au cœur du village d’Orx.

Ouvert six jours sur sept, ce lieu se veut à la fois un espace de vie sociale, de rencontre et de partage. Il propose des animations, des temps conviviaux et implique activement les habitants dans son fonctionnement. .

8 Place du Fronton Orx 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 59 45 17 inclukfe@gmail.com

English : Inclu K’Fé animations du mois de février Mieux vivre avec son diabète

Inclu K’fé is a multi-service community café in Orx.

Proposed activities throughout October on registration

Today: Living better with diabetes and sharing experiences for greater serenity in everyday life (for all).

