Inclu K’Fé animations du mois de novembre Animation quizz intergénérationnel Orx
Inclu K’Fé animations du mois de novembre Animation quizz intergénérationnel Orx samedi 29 novembre 2025.
Inclu K’Fé animations du mois de novembre Animation quizz intergénérationnel
8 Place du Fronton Orx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Lieu d’animation de la vie sociale, Inclu K’fé est un café associatif multi services sur Orx.
Proposition d’animation tout au long du mois d’octobre sur inscription
Aujourd’hui Animation quizz intergénérationnel
Animation du jour animation quizz intergénérationnel
Inscription gratuite pour les adhérents au local, par mail ou téléphone
Toute l’année
K’fé papotte (pour les adultes ) tous les mardis et samedis de 10h à 11h
Permanence tous les jeudis de 14h à 16h ( infos, conseils, écoute, aide aux démarches…..)
L’association Inclu’Kfé, reconnue d’utilité publique et régie par la loi 1901, œuvre pour l’emploi des personnes en situation de handicap. Son initiative principale l’ouverture d’un café multi-services solidaire au cœur du village d’Orx.
Ouvert six jours sur sept, ce lieu se veut à la fois un espace de vie sociale, de rencontre et de partage. Il propose des animations, des temps conviviaux et implique activement les habitants dans son fonctionnement. .
8 Place du Fronton Orx 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 59 45 17 inclukfe@gmail.com
English : Inclu K’Fé animations du mois de novembre Animation quizz intergénérationnel
Inclu K’fé is a multi-service community café in Orx.
Proposed activities throughout October on registration
Today: Intergenerational quiz activity
German : Inclu K’Fé animations du mois de novembre Animation quizz intergénérationnel
Inclu K’fé ist ein Vereinscafé mit mehreren Dienstleistungen in Orx, das das soziale Leben fördert.
Den ganzen Oktober über werden Animationen angeboten, für die man sich anmelden muss
Heute: Animation generationsübergreifendes Quiz
Italiano :
Inclu K’fé è un caffè comunitario multiservizi di Orx.
Attività in programma per tutto il mese di ottobre (registrazione obbligatoria)
Oggi: attività intergenerazionale a quiz
Espanol : Inclu K’Fé animations du mois de novembre Animation quizz intergénérationnel
Inclu K’fé es un café comunitario multiservicios de Orx.
Actividades propuestas durante todo el mes de octubre (inscripción obligatoria)
Hoy: Actividad intergeneracional de preguntas y respuestas
L’événement Inclu K’Fé animations du mois de novembre Animation quizz intergénérationnel Orx a été mis à jour le 2025-11-21 par OTI LAS