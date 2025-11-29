Inclu K’Fé animations du mois de novembre Animation quizz intergénérationnel Orx

Inclu K’Fé animations du mois de novembre Animation quizz intergénérationnel

8 Place du Fronton Orx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Lieu d’animation de la vie sociale, Inclu K’fé est un café associatif multi services sur Orx.

Proposition d’animation tout au long du mois d’octobre sur inscription

Aujourd’hui Animation quizz intergénérationnel

Animation du jour animation quizz intergénérationnel

Inscription gratuite pour les adhérents au local, par mail ou téléphone

Toute l’année

K’fé papotte (pour les adultes ) tous les mardis et samedis de 10h à 11h

Permanence tous les jeudis de 14h à 16h ( infos, conseils, écoute, aide aux démarches…..)

L’association Inclu’Kfé, reconnue d’utilité publique et régie par la loi 1901, œuvre pour l’emploi des personnes en situation de handicap. Son initiative principale l’ouverture d’un café multi-services solidaire au cœur du village d’Orx.

Ouvert six jours sur sept, ce lieu se veut à la fois un espace de vie sociale, de rencontre et de partage. Il propose des animations, des temps conviviaux et implique activement les habitants dans son fonctionnement. .

8 Place du Fronton Orx 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 59 45 17 inclukfe@gmail.com

English : Inclu K’Fé animations du mois de novembre Animation quizz intergénérationnel

Inclu K’fé is a multi-service community café in Orx.

Proposed activities throughout October on registration

Today: Intergenerational quiz activity

German : Inclu K’Fé animations du mois de novembre Animation quizz intergénérationnel

Inclu K’fé ist ein Vereinscafé mit mehreren Dienstleistungen in Orx, das das soziale Leben fördert.

Den ganzen Oktober über werden Animationen angeboten, für die man sich anmelden muss

Heute: Animation generationsübergreifendes Quiz

Italiano :

Inclu K’fé è un caffè comunitario multiservizi di Orx.

Attività in programma per tutto il mese di ottobre (registrazione obbligatoria)

Oggi: attività intergenerazionale a quiz

Espanol : Inclu K’Fé animations du mois de novembre Animation quizz intergénérationnel

Inclu K’fé es un café comunitario multiservicios de Orx.

Actividades propuestas durante todo el mes de octubre (inscripción obligatoria)

Hoy: Actividad intergeneracional de preguntas y respuestas

