Inclu K’Fé animations du mois de novembre Soirée intergénérationnelle karaoké Orx

Inclu K’Fé animations du mois de novembre Soirée intergénérationnelle karaoké

8 Place du Fronton Orx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Lieu d’animation de la vie sociale, Inclu K’fé est un café associatif multi services sur Orx.

Proposition d’animation tout au long du mois d’octobre sur inscription

Aujourd’hui Soirée intergénérationnelle karaoké

Animation du jour Soirée intergénérationnelle karaoké

Inscription gratuite pour les adhérents au local, par mail ou téléphone

Toute l’année

K’fé papotte (pour les adultes ) tous les mardis et samedis de 10h à 11h

Permanence tous les jeudis de 14h à 16h ( infos, conseils, écoute, aide aux démarches…..)

L’association Inclu’Kfé, reconnue d’utilité publique et régie par la loi 1901, œuvre pour l’emploi des personnes en situation de handicap. Son initiative principale l’ouverture d’un café multi-services solidaire au cœur du village d’Orx.

Ouvert six jours sur sept, ce lieu se veut à la fois un espace de vie sociale, de rencontre et de partage. Il propose des animations, des temps conviviaux et implique activement les habitants dans son fonctionnement. .

8 Place du Fronton Orx 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 59 45 17 inclukfe@gmail.com

English : Inclu K’Fé animations du mois de novembre Soirée intergénérationnelle karaoké

Inclu K’fé is a multi-service community café in Orx.

Activities on offer throughout October (registration required)

Today: Intergenerational karaoke evening

German : Inclu K’Fé animations du mois de novembre Soirée intergénérationnelle karaoké

Inclu K’fé ist ein Vereinscafé mit mehreren Dienstleistungen in Orx, das das soziale Leben fördert.

Den ganzen Oktober über werden Animationen angeboten, für die man sich anmelden muss

Heute: Generationsübergreifender Karaoke-Abend

Italiano :

Inclu K’fé è un caffè comunitario multiservizi di Orx.

Attività in programma per tutto il mese di ottobre (registrazione obbligatoria)

Oggi: serata di karaoke intergenerazionale

Espanol : Inclu K’Fé animations du mois de novembre Soirée intergénérationnelle karaoké

Inclu K’fé es un café comunitario multiservicios de Orx.

Actividades propuestas durante todo el mes de octubre (inscripción obligatoria)

Hoy: Noche de karaoke intergeneracional

L’événement Inclu K’Fé animations du mois de novembre Soirée intergénérationnelle karaoké Orx a été mis à jour le 2025-11-21 par OTI LAS