Inclu K’Fé animations du mois d’octobre Peinture sur galets pour tous dès 6 ans et en famille Orx

8 Place du Fronton Orx Landes

Lieu d’animation de la vie sociale, Inclu K’fé est un café associatif multi services sur Orx.

Proposition d’animation tout au long du mois d’octobre sur inscription

Aujourd’hui Peinture sur galets pour tous dès 6 ans et en famille

Animation du jour Peinture sur galets pour tous dès 6 ans et en famille

Inscription gratuite pour les adhérents au local, par mail oui téléphone

Toute l’année

K’fé papotte (pour les adultes ) tous les mardis et samedis de 10h à 11h

Permanence tous les jeudis de 14h à 16h ( infos, conseils, écoute, aide aux démarches…..)

L’association Inclu’Kfé, reconnue d’utilité publique et régie par la loi 1901, œuvre pour l’emploi des personnes en situation de handicap. Son initiative principale l’ouverture d’un café multi-services solidaire au cœur du village d’Orx.

Ouvert six jours sur sept, ce lieu se veut à la fois un espace de vie sociale, de rencontre et de partage. Il propose des animations, des temps conviviaux et implique activement les habitants dans son fonctionnement. .

8 Place du Fronton Orx 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 59 45 17 inclukfe@gmail.com

English : Inclu K’Fé animations du mois d’octobre Peinture sur galets pour tous dès 6 ans et en famille

Inclu K’fé is a multi-service community café in Orx.

Activities on offer throughout October (registration required)

Today: Pebble painting for everyone aged 6 and over, with the whole family

German : Inclu K’Fé animations du mois d’octobre Peinture sur galets pour tous dès 6 ans et en famille

Inclu K’fé ist ein Vereinscafé mit mehreren Dienstleistungen in Orx, das das soziale Leben fördert.

Den ganzen Oktober über werden Animationen angeboten, für die man sich anmelden muss

Heute: Malen auf Kieselsteinen für alle ab 6 Jahren und mit der Familie

Italiano :

Inclu K’fé è un caffè comunitario multiservizi di Orx.

Attività in programma per tutto il mese di ottobre (registrazione obbligatoria)

Oggi: pittura con i sassi per tutti i bambini dai 6 anni in su e per tutta la famiglia

Espanol : Inclu K’Fé animations du mois d’octobre Peinture sur galets pour tous dès 6 ans et en famille

Inclu K’fé es un café comunitario multiservicios de Orx.

Actividades propuestas durante todo el mes de octubre (inscripción obligatoria)

Hoy: Pintura sobre guijarros para mayores de 6 años y toda la familia

