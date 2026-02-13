Inclusion, Diversité et Équité à l’Université, Université de Limoges, Limoges

Inclusion, Diversité et Équité à l’Université Mercredi 25 février, 17h00 Université de Limoges Haute-Vienne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T17:00:00+01:00 – 2026-02-25T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-25T17:00:00+01:00 – 2026-02-25T19:00:00+01:00

Conférence I Inclusion, Diversité et Équité à l’Université

par Josef Schovanec, philosophe et écrivain

dans le cadre du projet CAP TND

———————————————

Comment mieux préparer les étudiants présentant des Troubles NeuroDéveloppementaux (TND) à réussir à l’université ? Comment aider la communauté universitaire à accueillir ces publics de façon inclusive ? Ce sont les défis que relève le projet CAP TND, porté par le Service d’Accueil et d’Accompagnement des Étudiants en Situation de Handicap (SAAEH) de l’Université de Limoges.

Ce projet repose sur trois grandes orientations :

– Favoriser l’accès à l’enseignement supérieur, en accompagnant les lycéens dans leur transition vers l’université et en adaptant les environnements d’apprentissage ;

– Former et sensibiliser la communauté universitaire, en diffusant les bonnes pratiques pédagogiques et en encourageant l’innovation inclusive ;

– Soutenir la réussite académique et professionnelle, en renforçant les dispositifs d’aide et en tissant des partenariats avec les acteurs du monde socio-économique.

Cycle de conférences ouvertes à la communauté universitaire

Ouvert au grand public sous réserve des places disponibles

Lieu à venir

Université de Limoges 33 Rue François Mitterrand 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.unilim.fr/inscription-autisme »}]

Un cycle de conférences proposé dans le cadre du projet CAP TND pour un accompagnement plus inclusif des étudiants en situation de handicap université limoges