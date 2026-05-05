Inclusion entre différentes cultures, Ripatransone, Civitanova Marche

Inclusion entre différentes cultures 12 – 14 juin Ripatransone Macerata

Places limitées à 4 groupes de 15 personnes chacun

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Inclusion entre différentes cultures

La participation de notre siège d’Archeoclub d’Italia cette année est orientée vers les besoins d’inclusion entre cultures différentes et surmonter, autant que possible, leurs contrastes. La ville de Ripatransone est riche aussi bien dans les découvertes archéologiques de différentes cultures, conservées au musée archéologique civique, que dans les œuvres de maçonnerie contenant des éléments évidents provenant de sociétés lointaines. En plus des objets de la civilisation picène, romaine et médiévale, il y a des objets provenant de Grèce, d’Égypte, de Pompéi, de Sicile, de la Grande Grèce, tous les fruits d’échanges effectués par le fondateur du musée Don Cesare Cellini.

Dans la ville, à l’intérieur des anciens palais de Benvignati, quartier Agello, présence d’une inscription en hébreu, signe évident d’une grande présence sur le territoire jusqu’à leur emplacement à Ancône

Des figures féminines documentées au début du XXe siècle ont contribué aux revenus des ménages, faisant les ballots en Égypte.

Le symbole de cette volonté de compréhension, de respect et de dépassement des conflits est exprimé par cet opéra « Adam et Ève, Caïn et Abel » dans une clé théâtrale, à la manière de Steve Negrón, qui face au grave délit commis et la condamne pour cette action, de toute façon essaie de ramener sur le bon chemin et permet de vivre.

La fraternité se révèle fragile, incertaine. Invite à revenir en soi pour comprendre la bestialité du geste « NE TOUCHE PAS À CAÏN » Justice sans vengeance

Programme :

Vendredi : visite guidée du musée archéologique Cesare Cellini pour les écoles

Samedi : visite guidée du musée archéologique Cesare Cellini ouverte à tous

Dimanche : Visite guidée à la maison Tovagliani

Ripatransone 91 Corso Vittorio Emanuele – 63065 Civitanova Marche 62012 Centro Macerata Marche [{« type »: « phone », « value »: « 3496404768 »}]

JEA

©Steve Negrón