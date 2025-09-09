Inclusion numérique (informatique, téléphone) Salle du Petit Renoir Biscarrosse

Inclusion numérique (informatique, téléphone)

Salle du Petit Renoir 128 avenue du 14 Juillet Biscarrosse Landes

Début : 2025-09-09

fin : 2025-09-16

2025-09-09 2025-09-12 2025-09-16 2025-09-19 2025-09-23 2025-09-26 2025-09-30 2025-10-03 2025-10-07 2025-10-10 2025-10-14 2025-10-17 2025-10-21 2025-10-24 2025-10-28 2025-10-31 2025-11-04 2025-11-07 2025-11-11 2025-11-14

Toutes les semaines, cours débutant, perfectionnement, libre service et bureautique.

Les mardis de 9h30 à 11h30 débutant

Les mardis de 14h00 à 17h00 perfectionnement / libre-service

Les vendredis de 14h00 à 16h00 bureautique .

Salle du Petit Renoir 128 avenue du 14 Juillet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 81 33 94 inclusion_numerique@biscalab.org

