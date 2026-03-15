Participez à notre conférence !

A l’occasion de la semaine Olympique et Paralympique, nous vous proposons de venir participer avec votre classe (Cycle 3 & Collège) à une conférence avec Marine Gilly, athlète Olympique de Judo et Yvan Wouandji, athlète Paralympique de Cécifoot.

À travers leurs parcours et leurs expériences, les athlètes partageront comment le sport de haut niveau peut transmettre des valeurs essentielles comme l’engagement, le respect et le dépassement de soi. Cette rencontre permettra également d’aborder la question de l’inclusion par le sport et l’évolution du regard porté sur le handisport, en montrant comment le sport peut contribuer à changer les mentalités et à construire une société plus ouverte et solidaire.

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Un succès qui appelle une deuxième édition

En 2024, année Olympique et Paralympique, l’événement « Inclusiv’Sportival #1 »a rassemblé plus de 500 jeunes et des dizaines de partenaires autour d’une immersion concrète dans l’univers du parasport. Forts de cet élan et portés par l’héritage des JOP 2024, nous prolongeons cette dynamique. Dans la lignée du « Printemps des MIJE » (2025) ou de « Ça pousse et ça bouge » (2023), nous réaffirmons notre engagement à faire vivre le sport inclusif à travers de nouveaux rendez-vous auprès des jeunes.

Objectifs de la semaine

Le sport est bien plus qu’une activité physique : c’est un levier puissant d’inclusion sociale et de citoyenneté. Nos objectifs restent inchangés :

Sensibiliser les jeunes scolaires (écoles, collèges, lycées) et les voyageurs de nos auberges aux problématiques liée aux handicaps et aux sujets d’inclusion.

les jeunes scolaires (écoles, collèges, lycées) et les voyageurs de nos auberges aux problématiques liée aux handicaps et aux sujets d’inclusion. Décloisonner les regards à travers la pratique sportive.

les regards à travers la pratique sportive. Favoriser la mixité et le dialogue entre les enfants/jeunes et les partenaires dans un cadre ludique et bienveillant.

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En lien avec l’Inclusiv’Sportival #2, nous organisons une rencontre inspirante avec des athlètes engagés pour échanger avec les élèves sur l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et le rôle du sport dans la construction d’une société plus inclusive.

Le mardi 07 avril 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Public jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-07T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-07T14:00:00+02:00_2026-04-07T16:00:00+02:00

Learning Planet Institute 8 bis, rue Charles V 75004 Paris

https://www.mije.com/semaine-inclusion-sport-2 mbenlala@mije.com https://www.facebook.com/MIJE.association/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MIJE.association/?locale=fr_FR https://twitter.com/MijeAssociation



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