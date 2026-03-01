Un succès qui appelle une deuxième édition

En 2024, année Olympique et Paralympique, l’événement « Inclusiv’Sportival #1 » a rassemblé plus de 500 jeunes et des dizaines de partenaires autour d’une immersion concrète dans l’univers du parasport. Forts de cet élan et portés par l’héritage des JOP 2024, nous prolongeons cette dynamique. Dans la lignée du « Printemps des MIJE » (2025) ou de « Ça pousse et ça bouge » (2023), nous réaffirmons notre engagement à faire vivre le sport inclusif à travers de nouveaux rendez-vous auprès des jeunes.

Le programme de cette année

Pour cette deuxième édition, nous reprenons les ingrédients qui ont fait le succès du lancement, tout en ajoutant de nouvelles surprises :

Interventions sportives parasportives et inclusives : Cécifoot, baskIN, boccia, volley assis… Venez tester vos capacités et découvrir des disciplines spectaculaires.

Cécifoot, baskIN, boccia, volley assis… Venez tester vos capacités et découvrir des disciplines spectaculaires. Ateliers Pédagogiques : Des parcours de sensibilisation, temps de formation et des expositions pour mieux comprendre le quotidien des personnes en situation de handicap.

Des parcours de sensibilisation, temps de formation et des expositions pour mieux comprendre le quotidien des personnes en situation de handicap. Rencontres et Échanges : Des témoignages d’athlètes et de professionnels engagés pour inspirer la nouvelle génération.

Des témoignages d’athlètes et de professionnels engagés pour inspirer la nouvelle génération. Temps forts dans nos auberges : Projections de films et débats thématiques pour prolonger la réflexion en soirée.

Participez à nos animations !

En plus des interventions dédiées aux écoles partenaires, nous vous proposons 3 temps de rencontre ouverts à toutes et à tous au cours de la semaine :

Jeudi 2 avril (16h à 18h30) – Sensibilisation à la pratique inclusive, MIJE Fourcy (4e) ⟶ Inscription à destination des Volontaires civiques

Jeudi 7 avril (14h à 16h) – Conférence “Héritage des JOP 2024 : quel rôle des athlètes et du sport dans l’éducation des jeunes et la construction d’une société plus inclusive ?”, Learning Planet Institute (4e) ⟶ Inscription à destination des établissements scolaire (Cycle 3 & Collège)

Samedi 11 avril (14h – 16h) : Ecole ouverte avec ateliers de sensibilisation au handicap dans l’école primaire Neuve Saint Pierre (15 Rue Neuve Saint-Pierre, 75004 Paris)

Objectifs de la semaine

Le sport est bien plus qu’une activité physique : c’est un levier puissant d’inclusion sociale et de citoyenneté. Nos objectifs restent inchangés :

Sensibiliser les jeunes scolaires (écoles, collèges, lycées) et les voyageurs de nos auberges aux problématiques liée aux handicaps et aux sujets d’inclusion.

les jeunes scolaires (écoles, collèges, lycées) et les voyageurs de nos auberges aux problématiques liée aux handicaps et aux sujets d’inclusion. Décloisonner les regards à travers la pratique sportive.

les regards à travers la pratique sportive. Favoriser la mixité et le dialogue entre les enfants/jeunes et les partenaires dans un cadre ludique et bienveillant.

Après le succès de sa première édition, l’association MIJE renouvelle son engagement pour la jeunesse et l’inclusion. Du 30 mars au 11 avril, l’Inclusiv’Sportival revient avec un programme encore plus riche sur 2 semaines pour sensibiliser, partager et se dépasser ensemble.

Du lundi 30 mars 2026 au samedi 11 avril 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-30T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Auberge MIJE Fourcy 6, rue de Fourcy 75004 Paris

https://www.mije.com/semaine-inclusion-sport-2 mbenlala@mije.com https://www.facebook.com/MIJE.association/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MIJE.association/?locale=fr_FR https://twitter.com/MijeAssociation



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