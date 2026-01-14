« INCOGNITO » de la Cie Magik Fabrick Complexe Sportif Rapatel Rennes Dimanche 15 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 12€; réduit: 7€; sortir: 4€; gratuit – de 6 ans

Dans le cadre de Quartiers en scène 2026, le Cercle Paul Bert accueillera la Cie Magik Fabrick pour son spectacle familial “INCOGNITO”.

_Présentation_C’est deux imbéciles

Ils sont sales ils n’ont rien

Ils regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole

Ils sont là incognitos

Et comme vous aussi vous êtes là ils vont en profiter

Ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes quelques bouts de ficelle

Et quelques gamins si y’en a qui traînent

Ronchons et rigolards

Idiots mais malins

Ils se moquent de l’autorité et des convenances

Et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-15T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-15T16:00:00.000+01:00

0299323340 jeanclaude.roger@wanadoo.fr https://quartiers-en-scene.fr/

Complexe Sportif Rapatel 3 Rue Rapatel, Rennes, France La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



