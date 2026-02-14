« INCOGNITO » de la Cie Magik Fabrick Dimanche 15 mars, 15h00 Complexe Sportif Rapatel Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 12€; réduit: 7€; sortir: 4€; gratuit – de 6 ans

Début : 2026-03-15T15:00:00+01:00 – 2026-03-15T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T15:00:00+01:00 – 2026-03-15T16:00:00+01:00

Dans le cadre de Quartiers en scène 2026, le Cercle Paul Bert accueillera la Cie Magik Fabrick pour son spectacle familial “INCOGNITO”.

_Présentation_C’est deux imbéciles

Ils sont sales ils n’ont rien

Ils regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole

Ils sont là incognitos

Et comme vous aussi vous êtes là ils vont en profiter

Ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes quelques bouts de ficelle

Et quelques gamins si y’en a qui traînent

Ronchons et rigolards

Idiots mais malins

Ils se moquent de l’autorité et des convenances

Et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde

Complexe Sportif Rapatel 3 Rue Rapatel, Rennes, France Rennes 35200 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299323340 »}, {« type »: « email », « value »: « jeanclaude.roger@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://quartiers-en-scene.fr/ »}]

