« INCOGNITO » de la Cie Magik Fabrick, Complexe Sportif Rapatel, Rennes
« INCOGNITO » de la Cie Magik Fabrick, Complexe Sportif Rapatel, Rennes dimanche 15 mars 2026.
« INCOGNITO » de la Cie Magik Fabrick Dimanche 15 mars, 15h00 Complexe Sportif Rapatel Ille-et-Vilaine
Tarif plein: 12€; réduit: 7€; sortir: 4€; gratuit – de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-15T15:00:00+01:00 – 2026-03-15T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-15T15:00:00+01:00 – 2026-03-15T16:00:00+01:00
Dans le cadre de Quartiers en scène 2026, le Cercle Paul Bert accueillera la Cie Magik Fabrick pour son spectacle familial “INCOGNITO”.
_Présentation_C’est deux imbéciles
Ils sont sales ils n’ont rien
Ils regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole
Ils sont là incognitos
Et comme vous aussi vous êtes là ils vont en profiter
Ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes quelques bouts de ficelle
Et quelques gamins si y’en a qui traînent
Ronchons et rigolards
Idiots mais malins
Ils se moquent de l’autorité et des convenances
Et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde
Complexe Sportif Rapatel 3 Rue Rapatel, Rennes, France Rennes 35200 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299323340 »}, {« type »: « email », « value »: « jeanclaude.roger@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://quartiers-en-scene.fr/ »}]
Ronchons et rigolards, idiots mais malins, ils se moquent de l’autorité et des convenances. Ils s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde ! Leurs jeux innocents sont une réplique à la bru… Spectacle