Incognito New Morning Paris

Depuis 1979 et un 1er album culte paru en 1981, Jean-Paul « Bluey » Maunick est l’âme et le moteur d’Incognito. Il a su faire évoluer le groupe au fil des décennies, en le maintenant toujours actuel, tout en préservant un savant équilibre entre funk, soul et jazz, sans jamais renoncer à son identité singulière.

Né au coeur de la bouillonnante scène jazz-funk londonienne, Incognito s’est imposé comme le premier grand collectif britannique mêlant jazz, funk et soul. Sa formation, en constante évolution, a toujours été un véritable vivier de jeunes talents, leur offrant une tribune unique pour collaborer avec des musiciens de légende et développer leur carrière bien au-delà du groupe.

Plus de 1 500 musiciens ont ainsi fait partie d’Incognito au fil des années, contribuant au lancement de nombreuses carrières. Grâce à des liens solides avec des figures incontournables de la scène musicale comme Gilles Peterson ou Jools Holland, ainsi qu’à des collaborations avec des artistes emblématiques tels que Chaka Khan, George Benson, Stevie Wonder, Paul Weller et bien d’autres, l’influence de Bluey et d’Incognito est indéniable.

Véritable phénomène international, le groupe proposera un répertoire riche en classiques, puisés dans une discographie foisonnante de près de vingt albums.

ATTENTION événement ! 10 ans après leur dernier passage, INCOGNITO, le plus célèbre fleuron du jazz funk anglais et pionnier de l’Acid Jazz made in UK, est enfin de retour !

Le jeudi 02 avril 2026

de 18h30 à 21h00

de 21h30 à 23h00

Le mercredi 01 avril 2026

de 18h30 à 21h00

de 21h30 à 23h00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

