Inconnnu à cette adresse Joué-lès-Tours
Parc des Brtetonnières Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 52 – 52 – 54 EUR
52
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-11-12 20:30:00
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Le basculement d’un homme dans le nazisme
Dix-neuf lettres entre deux amis, un Allemand et un Juif américain, à l’heure de la montée du nazisme.
Un texte bouleversant interprété par Jean-Pierre Darroussin et Stéphane Guillon.
Au fil de la correspondance, le ton s’assèche entre les deux amis. On assiste à l’idéologie fasciste qui s’infiltre, à l’horreur qui arrive.
Qui est le bon, qui est le méchant ?
Qu’aurions-nous fait à leur place ? Le courage suffit-il à contrer le courant ?
Quand l’horreur advient, le pardon est-il préférable à la vengeance ? 52 .
Parc des Brtetonnières Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
One man’s turn towards Nazism
Nineteen letters between two friends, a German and an American Jew, at the time of the rise of Nazism.
A moving text performed by Jean-Pierre Darroussin and Stéphane Guillon.
German :
Das Umkippen eines Mannes in den Nationalsozialismus
Neunzehn Briefe zwischen zwei Freunden, einem Deutschen und einem amerikanischen Juden, zur Zeit des Aufstiegs des Nationalsozialismus.
Ein erschütternder Text, der von Jean-Pierre Darroussin und Stéphane Guillon interpretiert wird.
Italiano :
La svolta di un uomo verso il nazismo
Diciannove lettere tra due amici, un tedesco e un ebreo americano, all’epoca dell’ascesa del nazismo.
Un’opera profondamente toccante interpretata da Jean-Pierre Darroussin e Stéphane Guillon.
Espanol :
El giro de un hombre hacia el nazismo
Diecinueve cartas entre dos amigos, un alemán y un judío estadounidense, en la época del ascenso del nazismo.
Una obra conmovedora interpretada por Jean-Pierre Darroussin y Stéphane Guillon.
