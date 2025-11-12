Inconnnu à cette adresse Joué-lès-Tours

Parc des Brtetonnières Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 52 – 52 – 54 EUR

Début : Mercredi 2025-11-12 20:30:00

Le basculement d’un homme dans le nazisme

Dix-neuf lettres entre deux amis, un Allemand et un Juif américain, à l’heure de la montée du nazisme.

Un texte bouleversant interprété par Jean-Pierre Darroussin et Stéphane Guillon.

Au fil de la correspondance, le ton s’assèche entre les deux amis. On assiste à l’idéologie fasciste qui s’infiltre, à l’horreur qui arrive.

Qui est le bon, qui est le méchant ?

Qu’aurions-nous fait à leur place ? Le courage suffit-il à contrer le courant ?

Quand l'horreur advient, le pardon est-il préférable à la vengeance ?

English :

One man’s turn towards Nazism

Nineteen letters between two friends, a German and an American Jew, at the time of the rise of Nazism.

A moving text performed by Jean-Pierre Darroussin and Stéphane Guillon.

German :

Das Umkippen eines Mannes in den Nationalsozialismus

Neunzehn Briefe zwischen zwei Freunden, einem Deutschen und einem amerikanischen Juden, zur Zeit des Aufstiegs des Nationalsozialismus.

Ein erschütternder Text, der von Jean-Pierre Darroussin und Stéphane Guillon interpretiert wird.

Italiano :

La svolta di un uomo verso il nazismo

Diciannove lettere tra due amici, un tedesco e un ebreo americano, all’epoca dell’ascesa del nazismo.

Un’opera profondamente toccante interpretata da Jean-Pierre Darroussin e Stéphane Guillon.

Espanol :

El giro de un hombre hacia el nazismo

Diecinueve cartas entre dos amigos, un alemán y un judío estadounidense, en la época del ascenso del nazismo.

Una obra conmovedora interpretada por Jean-Pierre Darroussin y Stéphane Guillon.

