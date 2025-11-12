INCONNU A CETTE ADRESSE – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

ESPACE MALRAUX – JOUE LES TOURS PRÉSENTE : INCONNU A CETTE ADRESSES. Guillon / J.-P. Darroussin1h15Espace Malraux Auditorium Placement numérotémercredi 12 nov. 202520H30ThéâtreUn spectacleEspace MalrauxDécouvrez notre formule d’abonnement !Le basculement d’un homme dans le nazismeDix-neuf lettres entre deux amis, un Allemand et un Juif américain, à l’heure de la montée du nazisme.Un texte bouleversant interprété par Jean-Pierre Darroussin et Stéphane Guillon.Au fil de la correspondance, le ton s’assèche entre les deux amis. On assiste à l’idéologie fasciste qui s’infiltre, à l’horreur qui arrive.Qui est le bon, qui est le méchant ?Qu’aurions-nous fait à leur place ? Le courage suffit-il à contrer le courant ?Quand l’horreur advient, le pardon est-il préférable à la vengeance ?« Scénographie simple et épurée, comédiens justes et bons (étonnant Stéphane Guillon !) : cette heure de théâtre permet sans flonflon d’entendre un texte subtil et terrifiant. » Télérama De ce magnifique texte, Inconnu à cette adresse, rédigé en 1938 par l’Américaine Kathrine Taylor (plus connue sous le nom de Kressmann Taylor), de nombreuses adaptations ont été faites. Celle que propose [Jérémie Lippmann] est sobre et puissante. Pas d’effets de manche, aucun temps mort, quelques silences savamment orchestrés, aussi lourds que des mots […] La représentation dure une heure, et l’on ressort bouleversé par les innombrables questions que soulève ce texte : la trahison, la tentation de la vengeance, le pardon. LibérationProduit par JMD ProductionInterprété par Stéphane Guillon et Jean-Pierre DarroussinMise en scène : Jérémie LippmanAssistantes mise en scène : Sarah Gelle et Sarah RechtScénographie et lumières : Jean-Pascale PrachtVidéaste : Caroline GrastilleurCostumes : Chouchane AbelloHabilleuse : Charlie FerrariCompositeur : David Parienty

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37