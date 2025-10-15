Inconnu à cette Adresse – Jean-Pierre Darroussin, Stéphane Guillon Le Pin Galant Mérignac

Inconnu à cette Adresse – Jean-Pierre Darroussin, Stéphane Guillon Mercredi 15 octobre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 46 €/ RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 40 € / ENFANTS ET ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Début : 2025-10-15T20:30:00 – 2025-10-15T22:00:00

Fin : 2025-10-15T20:30:00 – 2025-10-15T22:00:00

« Inconnu à cette Adresse » revient au Pin Galant dans une toute nouvelle mise en scène. Un échange épistolaire magistral, bouleversant et essentiel qui raconte la complicité profonde et joyeuse entre un Allemand et un juif Américain.

Entre le 12 novembre 1932 et le 3 mars 1934, deux amis et associés échangeront dix-neuf lettres. L’un, Martin Schulse, est Allemand, marié et père de trois enfants. L’autre, Max Eisenstein, est célibataire, Américain, d’origine juive.

Ces lettres racontent la complicité entre deux êtres humains, la montée du nazisme, le cortège de haines et d’angoisses qui l’accompagne. Au fil de la correspondance, le ton devient plus sec, l’humanité disparaît. Les deux amis s’écrivent dès lors des missives comme on s’envoit des balles de ping pong puis de revolver.

Qui est le bon ? Qui est le méchant ? Qu’aurions-nous fait à leur place ? Le courage suffit-il à contrer l’air du temps ? Et quand l’horreur advient, le pardon est-il préférable à la vengeance ?

Denses, généreuses puis machiavéliques, ces lettres visionnaires sont le testament poignant de deux êtres humains pris dans la machine infernale d’un drame universel. Un chef-d’œuvre !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 86 https://www.lepingalant.com

