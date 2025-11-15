INCONNU A CETTE ADRESSE – PALAIS DES CONGRES – Salle Berlioz Issy Les Moulineaux

INCONNU A CETTE ADRESSE Début : 2025-11-15 à 20:30. Tarif : – euros.

VIPARIS PCI PRÉSENTE : INCONNU A CETTE ADRESSESamedi 15 novembre 2025 Palais des Arts et des Congrès d’Issy Charles Aznavour Inconnu à cette adresse Dix-neuf lettres entre deux amis, un Allemand et un Juif américain, à l’heure de la montée du nazisme. Au fil de la correspondance, le ton s’assèche entre les deux amis. On assiste à l’idéologie fasciste qui s’infiltre, à l’horreur qui arrive. Qui est le bon, qui est le méchant ? Qu’aurions-nous fait à leur place ? Le courage suffit-il à contrer le courant ? Quand l’horreur advient, le pardon est-il préférable à la vengeance ? Un texte bouleversant interprété par Jean-Pierre Darroussin et Stéphane Guillon. 20h30

PALAIS DES CONGRES – Salle Berlioz 25 AVENUE VICTOR CRESSON 92130 Issy Les Moulineaux 92