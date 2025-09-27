INCONNU A CETTE ADRESSE, pièce d’après le roman culte de Kathrine Kressmann Taylor salle polyvalente Réauville

INCONNU A CETTE ADRESSE, pièce d’après le roman culte de Kathrine Kressmann Taylor salle polyvalente Réauville samedi 27 septembre 2025.

INCONNU A CETTE ADRESSE, pièce d’après le roman culte de Kathrine Kressmann Taylor

salle polyvalente espace Longare Réauville Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

1932, deux amis aux USA. Martin, d’origine allemande, rentre à Munich, et correspond avec Max, son ami juif américain resté à San Francisco. Leur correspondance, d’abord chaleureuse et intime, se transforme sous l’effet de la montée du nazisme.

.

salle polyvalente espace Longare Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationdubourg@gmail.com

English :

1932, two friends in the USA. Martin, of German origin, returns to Munich, where he corresponds with Max, his Jewish-American friend in San Francisco. Their correspondence, warm and intimate at first, is transformed by the rise of Nazism.

German :

1932, zwei Freunde in den USA. Der deutschstämmige Martin kehrt nach München zurück und korrespondiert mit seinem jüdisch-amerikanischen Freund Max, der in San Francisco geblieben ist. Ihr Briefwechsel, der zunächst herzlich und intim ist, verändert sich unter dem Einfluss des Aufstiegs des Nationalsozialismus.

Italiano :

1932, due amici negli Stati Uniti. Martin, di origine tedesca, torna a Monaco e corrisponde con Max, il suo amico ebreo americano di San Francisco. La loro corrispondenza, inizialmente calda e intima, cambia con l’ascesa del nazismo.

Espanol :

1932, dos amigos en Estados Unidos. Martin, de origen alemán, regresa a Múnich y mantiene correspondencia con Max, su amigo judío estadounidense en San Francisco. Su correspondencia, cálida e íntima al principio, cambia con el ascenso del nazismo.

L’événement INCONNU A CETTE ADRESSE, pièce d’après le roman culte de Kathrine Kressmann Taylor Réauville a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes