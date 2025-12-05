INCONNU A CETTE ADRESSE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

INCONNU A CETTE ADRESSE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire vendredi 5 décembre 2025.

INCONNU A CETTE ADRESSE Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Inconnu à cette adresse Stéphane Guillon et Jean-Pierre DarroussinLe grand texte de Kathrine Kressmann Taylor « Inconnu à cette adresse » est porté par la mise en scène de Jérémie Lippmann et par deux grands acteurs, Jean-Pierre Darroussin et Stéphane Guillon.Dans les méandres de l’histoire, aux heures les plus sombres, des idéaux s’effondrent, des amitiés sont bouleversées et l’humanité révèle ses faces obscures. Œuvre intemporelle « Inconnu à cette adresse » de Kathrine Kressmann Taylor a toujours été montée depuis sa parution en 1938. Dix-neuf lettres entre deux amis, un Juif américain et un Allemand, au moment de la montée du nazisme. Au fil de la correspondance, le ton s’assèche entre les deux amis, l’idéologie fasciste s’infiltre, l’horreur se presse… Jérémie Lippmann donne la primauté au texte dans une mise en scène très réussie, où il utilise parfaitement la profondeur du plateau, la vidéo et les lumières, créant des tableaux où la dramaturgie est puissante et où les mots sont tranchants. Jean-Pierre Darroussin et Stéphane Guillon, sont dans leur interprétation à la fois sobres et magnifiques.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69