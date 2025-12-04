INCONNU A CETTE ADRESSE – SALLE POLYVALENTE Bourgoin Jallieu

INCONNU A CETTE ADRESSE Début : 2025-12-04 à 20:30. Tarif : – euros.

L’Histoire aura-t-elle raison de leur amitié ? Dix-neuf lettres entre deux amis, un Allemand et un Juif américain, à l’heure de la montée du nazisme. Un texte bouleversant interprété par Jean-Pierre Darroussin et Stéphane Guillon.Au fil de la correspondance, le ton s’assèche entre les deux amis. On assiste à l’idéologie fasciste qui s’infiltre, à l’horreur qui arrive.Qui est le bon, qui est le méchant ?Qu’aurions nous fait à leur place ? Le courage suffit-il à contrer le courant ?Quand l’horreur advient, le pardon est-il préférable à la vengeance ?D’après Inconnu à cette adresse de Kathrine Kressmann TaylorInterprétation : Stéphane Guillon et Jean-Pierre DarroussinMise en scène : Jérémie Lippman

SALLE POLYVALENTE 92 AVENUE PROFESSEUR TIXIER 38300 Bourgoin Jallieu 38