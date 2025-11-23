Inconnu à cette adresse Thionville

Inconnu à cette adresse

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Dix-neuf lettres entre deux amis, un Allemand et un Juif américain, à l’heure de la montée du nazisme. Au fil de la correspondance, le ton s’assèche entre les deux amis. On assiste à l’idéologie fasciste qui s’infiltre, à l’horreur qui arrive. Qui est le bon, qui est le méchant ? Qu’aurions nous fait à leur place ? Le courage suffit-il à contrer le courant ? Quand l’horreur advient, le pardon est-il préférable à la vengeance ?

Produit par JMD Productions

Interprété par Stéphane Guillon et Jean-Pierre Darroussin

Mise en scène Jérémie LippmanTout public

40 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

English :

Nineteen letters between two friends, a German and an American Jew, at the time of the rise of Nazism. As the correspondence progresses, the tone between the two friends dries up. We witness the infiltration of fascist ideology and the horror that is unfolding. Who’s the good guy, who’s the bad guy? What would we have done in their place? Is courage enough to turn the tide? When horror strikes, is forgiveness preferable to revenge?

Produced by JMD Productions

Performed by Stéphane Guillon and Jean-Pierre Darroussin

Directed by Jérémie Lippman

German :

Neunzehn Briefe zwischen zwei Freunden, einem Deutschen und einem amerikanischen Juden, in der Zeit des Aufstiegs des Nationalsozialismus. Im Laufe der Briefe wird der Ton zwischen den beiden Freunden immer trockener. Wir werden Zeuge, wie die faschistische Ideologie sich einschleicht, wie der Schrecken kommt. Wer ist der Gute, wer der Böse? Was hätten wir an ihrer Stelle getan? Reicht Mut aus, um sich gegen den Strom zu stellen? Ist Vergebung besser als Rache, wenn der Horror kommt?

Produziert von JMD Productions

Dargestellt von Stéphane Guillon und Jean-Pierre Darroussin

Regie Jérémie Lippman

Italiano :

Diciannove lettere tra due amici, un tedesco e un ebreo americano, all’epoca dell’ascesa del nazismo. Man mano che la corrispondenza procede, il tono tra i due amici si inaridisce. Assistiamo alla penetrazione dell’ideologia fascista e al dispiegarsi dell’orrore. Chi è il buono e chi il cattivo? Cosa avremmo fatto noi al loro posto? Il coraggio è sufficiente per ribaltare la situazione? Quando l’orrore colpisce, il perdono è preferibile alla vendetta?

Prodotto da JMD Productions

Interpretato da Stéphane Guillon e Jean-Pierre Darroussin

Diretto da Jérémie Lippman

Espanol :

Diecinueve cartas entre dos amigos, un alemán y un judío estadounidense, en la época del ascenso del nazismo. A medida que avanza la correspondencia, el tono entre los dos amigos se va apagando. Vemos cómo se filtra la ideología fascista y se despliega el horror. ¿Quién es el bueno, quién el malo? ¿Qué habríamos hecho nosotros en su lugar? ¿Es suficiente el coraje para cambiar las tornas? Cuando el horror golpea, ¿es preferible el perdón a la venganza?

Producido por JMD Productions

Interpretada por Stéphane Guillon y Jean-Pierre Darroussin

Dirigida por Jérémie Lippman

L’événement Inconnu à cette adresse Thionville a été mis à jour le 2025-07-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME