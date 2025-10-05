Inconnu à cette adresse Troyes

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Au fil de la correspondance, le ton s’assèche entre les deux amis. On assiste à l’idéologie fasciste qui s’infiltre, à l’horreur qui arrive.



Qui est le bon, qui est le méchant ?



Qu’aurions nous fait à leur place ? Le courage suffit-il à contrer le courant ?



Quand l’horreur advient, le pardon est-il préférable à la vengeance ?



Mise en scène Jérémie LIPPMANN

Assistante Mise en scène Sarah GELLE et Sarah RECHT

Interprété par Stéphane GUILLON & Jean-Pierre DARROUSSIN

Scénographie & Lumières Jean-Pascale PRACHT

Vidéaste Caroline GRASTILLEUR

Compositeur David PARIENTI .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

