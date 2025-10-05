Inconnu à cette adresse Troyes
Inconnu à cette adresse
Théâtre de Champagne Troyes Aube
Début : 2025-10-05 17:00:00
Au fil de la correspondance, le ton s’assèche entre les deux amis. On assiste à l’idéologie fasciste qui s’infiltre, à l’horreur qui arrive.
Qui est le bon, qui est le méchant ?
Qu’aurions nous fait à leur place ? Le courage suffit-il à contrer le courant ?
Quand l’horreur advient, le pardon est-il préférable à la vengeance ?
Mise en scène Jérémie LIPPMANN
Assistante Mise en scène Sarah GELLE et Sarah RECHT
Interprété par Stéphane GUILLON & Jean-Pierre DARROUSSIN
Scénographie & Lumières Jean-Pascale PRACHT
Vidéaste Caroline GRASTILLEUR
Compositeur David PARIENTI .
Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55
